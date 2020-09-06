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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سماع أقوال شوبير في بلاغ ضد أسامة حسن

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:05 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
حسام التمساح
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استمعت نيابة الساحل الجزئية تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام، اليوم الأحد، لأقوال الإعلامي أحمد شوبير في البلاغ المقدم منه ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، وقررت النيابة صرف الإعلامي عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله.

كان المحامى محمد رشوان تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال القاهرة ضد أسامة حسن محمد لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك لظهوره عاريا فى فيديو يسب جمهور الأهلى.

وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه يوم 16 يوليو الماضى فى الساعة الثالثة عصرا وعبر الصفحة الشخصية للمشكو فى حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ظهر في فيديو عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة التى يشاهدها آلاف المشجعين.

وأضاف أن المشكو فى حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب بدون أى مقدمات على جمهور النادى الأهلى واصفا إياهم بالغباء والجهل واتهم رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب بالتربح باسم النادى وتلقى عمولات ورشاوي، موضحا أنه سبَّ الإعلامى أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.

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