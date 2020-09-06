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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النص الكامل للحركة القضائية لمجلس الدولة (خاص)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:09 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة"أعلي سلطة مالية وإدارية"، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة، لمجلس الدولة، لعام 2020- 2021.

وشكل مجلس الدولة لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.

وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

وتنفرد "الدستور" بنشر النص الكامل للحركة، والتي حملت رقم (522 لسنة 2020) والتي جاءت كالتالي:

النص الكامل للحركة القضائية لمجلس الدولة by Ahmed Ghanam on Scribd

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