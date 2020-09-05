«شويجو»: أنصح الجميع التطعيم باللقاح الروسي ضد كورونا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن حالته الصحية بعد تطعيمه باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا: "أنصح الجميع بتطعيم أنفسهم بهذا اللقاح".وقال شويجو اليوم السبت، إنه من أجل تبديد الشكوك الأخيرة بدأنا استخدام اللقاح من أنفسنا لنعرض عبر أمثلتنا الشخصية أن هذا الأمر آمن وفعال ويجعل الحياة أبسط بكثير.وأضاف: "حالتي الصحية طبيعية، لم أتعرض لأي ارتفاع لدرجة الحرارة أو أي آثار جانبية، وأنصح الجميع بتطعيم أنفسهم بهذا اللقاح".من جانبه، أكد رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، أنه في "حالة ممتازة" بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشددا على أنه لا يعاني من أي آثار جانبية إن كانت الصداع أو درجة حرارة الجسم المرتفعة.وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر الجاري.