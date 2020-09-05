الأزهر يدين مقتل 17 في نيجيريا

أدان مرصد الأزهر مقتل 17 شخصًا وإصابة آخرين في هجوم مسلح في نيجيريا، بحسب تقارير إعلامية وطنية؛ حيث أطلق مسلحون النار على المدنيين باستخدام دراجات نارية.وحذر مرصد الأزهر من تنامي أنشطة الجماعات المسلحة، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، مشيرًا إلى أن توحيد الجماعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا قد يؤدي إلى فتح جبهات جديدة للقتال والتمدد عبر الشمال الغربي لنيجيريا أو جنوبًا نحو خليج غينيا.