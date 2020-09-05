رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: المشروعات القومية الأخيرة أحدثت طفرة نوعية في الاقتصاد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:18 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
إسلام نصير
طباعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة كبيرة من المشروعات القومية على مدار الأيام الماضية، يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال مسار بناء دولة مصر الحديثة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سيكون مردودها إيجابي على معدلات البطالة، وفتح خطوط إنتاجية جديدة لمصر في الأسواق الداخلية والخارجية.

ولفت الجندي، في بيان اليوم، أن المشروعات القومية الأخيرة أحدثت طفرة نوعية على الاقتصاد المصري، وأصبحت رافدًا مهمًا من روافد دعم الاقتصاد والنهوض به ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي.

وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي، الأخير الذي أصدره عن حالة الاقتصاد في مصر أشاد بالإجراءات المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإطلاق حزمة شاملة لمواجهة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، وكذلك دعم القطاعات الأكثر تأثرا، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأضعف، منوها بأن كل هذه الإجراءات جعلت مصر في الحدود الآمنة وفي مصاف الدول المتقدمة التي تتمتع باقتصاد قادر على مواجهة موجة الوباء العالمي.

وأكد أن مصر حصلت على إشادة كبيرة من قبل المؤسسات التمويلية العالمية جراء تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وقدرتها على الإبقاء في الحدود الآمنة فيها يتعلق ببند الاقتراض والدين العام، مشيرا إلى أن الاقتراض أصبح لصالح دعم الاقتصاد والمشروعات القومية وليس للطعام والشراب، مما سيؤثر إيجابيا في النهاية على المواطن، الذي تحمل مشاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وآن الآوان لجني ثمار الإصلاح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية إلى الغد

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

هانى مهنا يتذكر أيامه مع الكبار: عبدالحليم كان يغار من أم كلثوم.. وبخل عبدالوهاب «أكذوبة»

الصور

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

استعلم عن فاتورة الغاز المنزلي عبر «بتروتريد» بالرقم القومي

أماكن مبادرة «ميغلاش عليك» في المحافظات وأسعار المنتجات

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«النافذة» تحصد المركز الأول بمسابقة صلاح هلال

«كنوز القاهرة الإسلامية» بمكتبة القاهرة.. غدًا

محمود التهامي: 500 خريج من مدرسة الإنشاد الديني

الليلة.. ساقية الصاوي تستضيف «درجي» و«جراما فن»