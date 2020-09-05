عائشة بن أحمد وحسن الرداد يحتفلان بعرض «توأم روحي» في طنطا

احتفل الفنان حسن الرداد والفنانة التونسية عائشة بن أحمد بعرض أحدث أفلامهما "توأم روحي" داخل مول طنطا بمحافظة الغربية.ونشرت "بن أحمد" صورة لها مع الفنان حسن الرداد والجمهور أثناء العرض الخاص للفيلم وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".وكتبت عائشة على الصورة "من العرض الخاص لفيلم توأم روحي في مول طنطا شكرا للجمهور الجميل وشكرا على الاستقبال الحار.. فرحانين بوجودنا معاكم".يذكر أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا في إيرادات شباك التذاكر المصري وقاربت إيراداته على 6 ملايين جنيه في أسبوعين ونصف، ويشارك في بطولته النجمة أمينة خليل والفنانة الراحلة رجاء الجداوي والفيلم من تأليف أماني التونسي ومن إخراج عثمان أبو لبن ومن إنتاج أحمد السبكي.