تفاصيل مرض الالتهاب الخلوي الذي توفى به يوسف والي

◄ علامات وأعراض هذا المرض:

توفي، صباح اليوم، الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، عقب صراع مع مرض الالتهاب الخلوي، وفي هذا السياق ينشر "الدستور" أبرز المعلومات عن هذا المرض..- ينتشر التهاب النسيج الخلوي عادة من شخص لآخر.- التهاب النسيج الخلوي هو عدوى تصيب الطبقات الأعمق في الجلد، وغالبًا ما تسببها بكتيريا تعيش بصورة طبيعية على سطح الجلد.- تزداد خطورة الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي في الحالات التالية: وجود إصابة، كجرح أو كسر أو حرق أو كشط، أو الإصابة بمرض في الجلد، مثل الأكزيما أو سعفة القدم التي تصيب الرياضيين عادة، أو الهربس النطاقي، أو المشاركة في رياضات تنطوي على احتكاك بدني، مثل المصارعة، أو الإصابة بالسكري أو ضعف الجهاز المناعي، أو الإصابة بتورم مزمن في الذراعين أو الساقين (الوذمة اللمفية)الاحمرار والتورم والألم والشعور بسخونة في الجلد المصاب، وحمى وقشعريرة وتورم العُقَد اللمفية أو الغدد، وإذا ترك التهاب النسيج الخلوي دون علاج، فقد يتحول سريعًا إلى حالة مهددة للحياة.وعادة ما يتضمن العلاج استخدام المضادّات الحيويّة، وفي الحالات الشديدة قد تحتاج للبقاء في المستشفى وتلقي المضادات الحيوية عن طريق الوريد (الحقن الوريدي).وتوفي الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، صباح اليوم، في منزله بالجيزة.