رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مرض الالتهاب الخلوي الذي توفى به يوسف والي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
الالتهاب الخلوي
الالتهاب الخلوي
ريم محمود
طباعة
توفي، صباح اليوم، الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، عقب صراع مع مرض الالتهاب الخلوي، وفي هذا السياق ينشر "الدستور" أبرز المعلومات عن هذا المرض..

- ينتشر التهاب النسيج الخلوي عادة من شخص لآخر.

- التهاب النسيج الخلوي هو عدوى تصيب الطبقات الأعمق في الجلد، وغالبًا ما تسببها بكتيريا تعيش بصورة طبيعية على سطح الجلد.

- تزداد خطورة الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي في الحالات التالية: وجود إصابة، كجرح أو كسر أو حرق أو كشط، أو الإصابة بمرض في الجلد، مثل الأكزيما أو سعفة القدم التي تصيب الرياضيين عادة، أو الهربس النطاقي، أو المشاركة في رياضات تنطوي على احتكاك بدني، مثل المصارعة، أو الإصابة بالسكري أو ضعف الجهاز المناعي، أو الإصابة بتورم مزمن في الذراعين أو الساقين (الوذمة اللمفية)

◄ علامات وأعراض هذا المرض:

الاحمرار والتورم والألم والشعور بسخونة في الجلد المصاب، وحمى وقشعريرة وتورم العُقَد اللمفية أو الغدد، وإذا ترك التهاب النسيج الخلوي دون علاج، فقد يتحول سريعًا إلى حالة مهددة للحياة.

وعادة ما يتضمن العلاج استخدام المضادّات الحيويّة، وفي الحالات الشديدة قد تحتاج للبقاء في المستشفى وتلقي المضادات الحيوية عن طريق الوريد (الحقن الوريدي).

وتوفي الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، صباح اليوم، في منزله بالجيزة.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

وفاة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

دراسة تكشف عن علاج طبيعى يحارب كورونا

ديوكوفيتش يسحق شتروف ويواصل التقدم فى نيويورك

كورونا يلغى مباراة التشيك واسكتلندا فى الأمم الأوروبية

أحمد العجوز ومحمد حمص يقودان الإسماعيلى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

عادل أسعد الميرى: كتابى الجديد يحكى قصة محاولاتى لاكتشاف مصر

محمود الضبع: نجيب محفوظ يمثل مرحلة فارقة فى الكتابة الأدبية

«سرقة الكأس».. 3 كتب تناولت قصة بطولات كأس الأمم الإفريقية

المؤسسة المصرية الروسية تصدر «السد العالي الهرم العظيم»