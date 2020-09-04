تسجيل 527 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 19490 حالة.وقالت الوزارة وفقا لوكالة فرانس برس، اليوم، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات إلى 183.وبلغ عدد الحالات الحرجة 105 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5592.يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان تسجل ارتفاعًا كبيرًا منذ أكثر من شهر.