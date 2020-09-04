حارس عقار مؤمن زكريا: الحزن يسيطر على المنطقة بسبب مرضه

قال حارس عقار اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المصاب، إن العشرات من جماهير الكرة تجمعوا بالأمس لمؤازرة اللاعب في محنته وبث روح الأمل والعزيمة فيه، لكن ومع بداية التجمع طوقت قوات الأمن العقار لعدم حدوث شغب ومنع الاحتشاد أمامه.وأضاف: أن حالة جناح الفريق الأول للنادي الأهلي المصاب الصحية لم تتقدم بل ما زال يعاني وحالته تسوء مما تسبب في سيطرة الحزن على جيرانه بمنطقة سكنه بمدينة نصر وجماهير النادي الأهلي والكرة المصرية.