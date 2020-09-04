شروخ فى جدران «الإرهابية».. شباب «الإخوان» يتمردون على اختيار «منير» قائمًا بأعمال المرشد

رفض شباب جماعة الإخوان الإرهابية تعيين القيادي بالجماعة إبراهيم منير مرشدا عاما بعد القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه مؤخرا.وفشلت الجماعة في إقناع الشباب بتعيين "منير" مرشدا عاما، حتى إنها أصدرت بيانا تطالب فيه مكاتبها الإدارية باحتواء الشباب الرافضين لإبراهيم منير.وطالبت الجماعة شبابها كعادتها بالالتزام بالطاعة العمياء والمطلقة في قرارات القيادات دون تفكير.