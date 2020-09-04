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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

النمسا تطلق نظام إنذار جديد لتحديد درجة خطورة الإصابات بكورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:35 م
خطورة الإصابات بكورونا
خطورة الإصابات بكورونا
وكالات
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أطلقت النمسا اليوم الجمعة نظام إنذار من خمس مستويات لتحديد درجة خطورة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كل منطقة، وهو ما سيسمح للسلطات بتفعيل استجابة محلية مصممة خصيصا لمواجهة الوباء خلال فصل الشتاء المقبل.

ويصنف النظام، التي سيتم تحديثه أسبوعيًا، حاليًا معظم المناطق في النمسا على أنها خضراء منخفضة المخاطر، في حين سيتم تصنيف مدن فيينا وجراتس ولينز وكذلك المنطقة الغربية من كوفشتاين بأنها مناطق صفراء، متوسطة الخطورة.

وأعلنت الحكومة النمساوية أن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا لجميع المتسوقين والنوادل في هذه المناطق الأربع، في ظل وجود خطط لفرض قيود على الفعاليات العامة وفي الوقت الحالي، يطلب من المواطنين ارتداء الكمامات فقط داخل محلات البقالة ومكاتب البريد والبنوك في أنحاء النمسا.

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