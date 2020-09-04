طائرة مساعدات طبية إماراتية تصل سوريا

وصلت طائرة مساعدات طبية إماراتية صباح اليوم الجمعة، إلى مطار دمشق الدولي، مقدمة للهلال الأحمر العربي السوري للمساعدة في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.وتتضمن مساعدات الهلال الأحمر الإماراتى نحو 25 طنا من المواد، والتجهيزات الطبية، ومستلزمات الوقاية، والفحوص المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ونظارات،وكمامات، وقفازات طبية، وفقا لوكالة سانا السورية.يذكر أنه فى نهاية شهر أغسطس الماضى وصل إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، إلى الهلال الأحمر العربي السوري تتضمن أدوية، ومواد تعقيم، واختبار خاصة بفيروس كورونا المستجد.