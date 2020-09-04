رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 13 من أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبى بكورونا فى البرلمان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:29 ص
مجلس الشيوخ الكولومبى
مجلس الشيوخ الكولومبى
وكالات
طباعة
أعلن مجلس الشيوخ الكولومبي، أن فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد لما لا يقل عن 13 عضوا في مجلس الشيوخ جاءت إيجابية بعد جلسة عامة في مبنى البرلمان.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كما يشتبه في إصابة خمسة آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم في انتظار نتائج الفحص.

وتم إجراء الفحوص لأعضاء مجلس الشيوخ بعد أن ذهبوا إلى البرلمان للتصويت على اعتماد قاض ومفتش عام في 27 أغسطس وعقد الكونجرس جلسات عبر الإنترنت في معظم الأحيان خلال الجائحة.

وقال مجلس الشيوخ إن الجلسة العامة انعقدت في ظل إجراءات سلامة صارمة، وإنه سينظر في كيفية تنظيم جلسات غير افتراضية في المستقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

بعد حديث رضوى الشربيني عنه.. 5 فوائد لاستخدام الفازلين

جريمة «الفيرمونت».. ترحيل ابنة نهى العمروسى لـ«سجن القناطر» خلال أيام

كارتيرون: فاجأت «بيراميدز» بتكتيك مختلف.. و«شيكابالا» أفضل قائد

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

دراسة: إهمال الأمراض المزمنة تفاقم بسبب جائحة كورونا

الأهلى يكشف تفاصيل مشاركة ناشئات اليد فى الموسم القادم

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر باليابان

«لوكيشن».. شاب يؤسس أول مشروع للتصوير وسط الطبيعة بأسوان (صور)

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.. اليوم

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى أمسية موسيقية بمسرح النافورة

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»