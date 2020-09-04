«الدستور» ترصد مبادرات السيسي للكشف الطبي المبكر على الأمراض المزمنة

الأقصر تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع

مطروح: مبادرة للكشف على أورام الثدي وضعف السمع

الوادي الجديد: الكشف على 33972 في 18 وحدة صحية

المنيا: الكشف الطبى على 3910 طفلًا خلال شهر أغسطس

أطلق الرئيس السيسي خلال الأشهر القليلة الماضية عدة مبادرات صحية معنية بالكشف المبكر على الأمراض المزمنة، وأمراض حديثي الولادة وصحة المرأة، في مختلف محافظات الجمهورية، للقضاء المبكر على ظاهرة الأمراض المزمنة.«الدستور» ترصد في تقريرها آلية عمل المبادرات داخل كل محافظة وكيفية تنفيذها وحجم الأعداد التي استفادت من هذه المبادرات وتم توقيع الكشف الطبي عليهم حتى الآن.أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الأقصر عن استئناف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة وكانت قد انطلق في الأول من سبتمبر من العام الماضي بالنقاط المحدده للمبادرة في جميع أنحاء المحافظة.وأوضحت مديرية الصحة في بيان لها، أنه سيتم الكشف عن وجود ضعف في السمع للأطفال حديثي الولادة وإحالة الحالات المكتشفة لقياس مستوى السمع واتخاذ اللازم لهم مما سيجنب الكثير من الأطفال مشاكل تأخر الكلام وما يترتب عليها من انخفاض معدل نمو الذكاء والتواصل وكان يتم اكتشافهما متأخرًا نتيجة تأخر اكتشاف ضعف السمع لدى الأطفال.يشار إلى أنه تم إجراء المسح السمعي لـ816 ألفا و875 طفلًا من حديثي الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مستوى الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر من العام الماضي وحتى اليوم.وتم فحص 14 ألف و17 طفلًا غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة من إجمالي الأطفال المفحوصين، حيث انطلقت المبادرة في 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.وتم تحويل 56 ألف و555 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، وتم تحويل 5 آلاف و867 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى سواء لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات خاصة للدستور، إن المبادرات الرئاسية الصحية تم تفعيلها بصورة كاملة علي مستوي مدن ومراكز المحافظة تحت إشراف يومي من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه يتم الآن الكشف عن الأمراض المزمنة وفيروس سي وصحة المرأة وضعف السمع عند الأطفال حيث يتم صدور قرارات العلاج علي نفقه الدولة خلال 24 ساعة للأمراض المزمنة.وتابع البلتاجي، أن هناك قوافل للكشف المبكر عن أورام الثدي للفئة المستهدفة بداية من سن 35 سنه حيث تقوم القوافل بعملها بالفعل في مدينة العلمين وقرية سيدي عبدالرحمن مؤكدا علي أنه سيتم الإنتقال إلي جميع مدن ومراكز وقري المحافظة تباعا.وأكد علي أنه عند تطعيم الاطفال يتم فحصهم للاكتشاف المبكر لضعف السمع وعلاجه علي الفور مشيرا إلي أنه يتم ادراج الكشف ضمن التطعيمات الإجبارية التي اقرتها وزارة الصحة للمواليد مرددا «تم الكشف المبكر لضعف السمع عند الاطفال بنسبة 72.5%».أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن استكمال تنفيذ القافلة العلاجية المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، وكذلك الأنيميا، والسمنة، والتقزم مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية ضد فيروس كوروناوقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه جرى توقيع الكشف الطبى على 37 ألف و611 مواطنًا فى 3 مبادرات رئاسية هى مبادرة الرئيس السيسى للكشف السمع للأطفال حديثى الولادة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنةوأكد محروس عن فحص عدد 24975 طالب، وصل عدد المصابين 9661 بنسبة تصل لـ 38% من جملة الطلاب لامراض الأنيميا والسمنه والتقزم بمراكز المحافظة الخمس،ومن خلال المبادرة الرئاسية لكشف السمع للأطفال حديثى الولادة، جرى تنفيذها من خلال 18 وحدة صحية ووصل عدد من جرى فحصهم حتى الآن 2328 طفلا.وأضاف محروس، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لازالت قائمه ويتم العمل بها من خلال 18 وحده صحية ووصل عدد من تم فحصهم حتى الان 33972 سيدة بنسبة تغطية 40% من المستهدف، وجرى تحويلهم للمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة، تواصل توقيع الكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة السمعيات وهي إحدى المبادرات الرئاسية وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 3910 طفلًا حديث الولادة خلال شهر أغسطس الماضي.