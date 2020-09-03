زعيم المعارضة التركية: العداء مع مصر بسبب «الإخوان» يجر تركيا للمصائب

وجه كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أقوى حزب معارض في تركيا، انتقادات لاذعة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب سياسته لحماية جماعة الإخوان المتطرفة وعدائه لمصر، معتبرا أن ذلك العداء يجر تركيا إلى الخطر والمصائب في البحر المتوسط.وتساءل كليتشدار أوغلو، خلال لقائه بقناة «إن تي في» التركية: «ما سياسة الإخوان وما جماعة الإخوان؟»، مستدركا: «نقول ذلك منذ 2015، منذ 5 سنوات ننادي بأن تكون علاقتنا السياسية مع مصر دافئة، لماذا نتقاتل مع مصر؟ إن القتال مع مصر يعني سحب تركيا إلى الخطر والمصائب في البحر الأبيض المتوسط».وأضاف كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، أن أردوغان اتخذ لنفسه إشارة الإخوان -علامة رابعة- كطريقة للتأكيد على خلافه مع مصر، وجدد أوغلو سؤاله: «من هم الإخوان الذين تتحدثون عنهم؟، إننا كما نزعم أن حزب العمال الكردستاني فصيل إرهابي في تركيا، فمصر لديها الإخوان نفس الشيء، هذا واضح للغاية، فقد أعلنوا أنهم منظمة إرهابية».وتابع: «ألا نغضب إذا قالوا لنا إنهم يدعمون حزب العمال الكردستاني لدينا، فأنت يا أخي لماذا تؤيد الإخوان، تلعب دور خليفة الشرق الأوسط، تفضل وأرنا كيف تكون خليفة».