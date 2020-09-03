«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

كشف مصدر قضائي بمجلس الدولة أن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعزل المستشار السيد عبدالحليم السيد المستشار بمجلس الدولة من وظيفته، استند إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 قضائية.وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن قرار تحويله لمجلس تأديب كان بسبب تلقيه رشوة مالية، في الوقت الذي كان منتدبا فيه للجنة فض المنازعات الاستثمارية، وتعرف على أحد المستثمرين في إحدى المنازعات التي كانت تخص الطرف الثاني، وتم الاتفاق على رشوة، وتم تسجيل اللقاء بينهما وتصويره.وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمل رقم 472 لسنة 2020، بعزل محمد السيد عبدالحليم السيد النائب بمجلس الدولة من وظيفته وعلى وزير العدل تنفيذه.