مصرع وإصابة 47 في حرائق غابات بروسيا

أعلن فاسيلي جولوبيف حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، صباح اليوم الخميس، مصرع شخص واحد وإصابة 46 آخرين بسبب حرائق الغابات في عدة مناطق بالمقاطعة.وكتب جولوبيف- في تغريدة نشرها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "أن امرأة في منطقة كراسنوسولينسك لقيت حتفها، واحترقت العديد من المنازل جراء حرائق الغابات التي اندلعت في المنطقة".ووفقًا للتقديرات الأولية، فقد أصيب 32 شخصًا في منطقة كراسنوسوينكس و14 آخرون في منطقة كامينسك.