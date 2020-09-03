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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رئيس محكمة الإسكندرية: «بائع الفريسكا» نموذج مشرف للشباب في الكفاح

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
بائع الفريسكا
بائع الفريسكا
حسام التمساح
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قال المستشار شادي شلبي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن الطالب إبراهيم عبدالناصر الشهير بـ«بائع الفريسكا» نموذج مشرف للشباب في الكفاح والتفوق، ووجهه يحمل ملامح المستقبل وأملًا للغد، ونموذج لشاب مصري يكافح مع الحياة متفائلًا تملأ وجهه ابتسامة أمل، ورضا وثقة في الله.

وأضاف «شلبي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سعيد بتكريم الطالب ومنحه 10 آلاف جنيه أسوة بأوائل الثانوية العامة وطلاب الأزهر، كونه لم يجلس معاتبًا الظروف ولكنه اجتهد وثابر وعمل حتى تحقيق حلمه فى الالتحاق بكلية الطب.

وتابع «شلبي» أن هذه النماذج الشبابية تستحق منا الكثير من دعم، فهم المستقبل وهم من سيحملون راية هذا الوطن، وعلينا جميعًا أن نفخر بهذا الشاب وأن يصبح نموذجًا لأولادنا.

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