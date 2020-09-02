«تنسيقية شباب الأحزاب»: الانضمام لنا بضوابط ونتوقع الهجوم علينا من أصحاب المصالح

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ تأسيسها في مطلع ٢٠١٨ أخذت على عاتقها أن تكون حجر الزاوية في تنمية الحياة السياسية ومنصة تجمع كل الأطياف والأيدلوجيات في حوار وعمل جاد هدفه البناء وتقديم السياسة بمفهوم جديد يحقق أحلام جيل من الشباب في دولة مدنية حديثة، لذلك كانت ولا زالت التنسيقية تتأني وتتوخي الحذر في عضويتها حفاظا على أهدافها ومبادئها.وأضافت في بيان إنها بدأت بعضوية ٢٥ حزبًا و١٠ من الشباب السياسي الفاعلين فهي لم تبحث عن عدد قدر ما بحثت عن مضمون يحقق هدفها في تنمية الحياة السياسية، ووضعت ضوابط صارمة للانضمام إليها سواء من الأحزاب أو السياسيين ومن أهم شروطها أن لا يتجاوز عمر المتقدم ٤٠ عامًا، ويكوم حسن السمعة، وتقديم ورقة سياسات، وهذه الشروط موضوعة على جميع صفحاتها، وضمن استمارة تسجيل العضوية.وردا على ما نشرته دعاء خليفة عضوة "تمرد" السابقة، أنها رفضت الانضمام للتنسيقية فإن التنسيقة تؤكد أن هذا الكلام عار من الصحة وسبق وتقدمت بالانضمام للتنسيقية وتم رفض طلبها لمخالفتها شروط الانضمام وأهمها شرط العمر لأنها تخطت الأربعون إضافة إلى شرط حسن السمعة فلقد سبق فصلها من حركة تمرد بسبب خلافات مالية وأخلاقية وأمور لسنا ننأي بأنفسنا الحديث عنها.وتابعت: "إذ تؤكد التنسيقية أنها ترحب بالانضمام لها وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها حفاظا على أهداف التنسيقية وإن محاولات الهجوم والنيل منها غرضها عرقلة مسيرة النجاح والتقدم الذي يتحقق يومًا بعد يوم، فلم يكن لأحد أن يتوقع أن يستمر كيان يجمع كل هذه الأفكار بل ويحقق النجاح بالعمل الجاد، وأن يعلي فيه الشباب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية".وأكدت أن هذا الهجوم لم ولن يثنينا عن المضي قدمً نحو تحقيق ما تعاهدنا عليه من أجل رفعة الوطن وتقدمه.