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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتهاء سحب عينات الكشف عن المخدرات لمتهمى «قضية فيرمونت»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:58 م
الفيرمونت
الفيرمونت
حسام محفوظ
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انتهى الأطباء بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، بسحب عينات دم وبول من متهمي قضية الاعتداء على فتاة بفندق فيرمونت، تنفيذًا لقرار النيابة العامة لإثبات مدى تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

وعقب الانتهاء من أخذ العينات وظهور نتيجة التحاليل سيتم إعداد تقرير خاص بكل متهم، بما أظهرته نتائج التحاليل، لعرضها على النيابة العامة صاحبة الجهة الأصيلة في التحقيقات.

ويتم إجراء تحليل المخدرات عن طريق أخذ عينات من الدم وعينات من البول، لتحليلها ومعرفة نوع المخدر ووقت تناوله.

وأمرت النيابة العامة مساء الإثنين بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نيل سيتي.

وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم المواد المخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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