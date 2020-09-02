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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد مالك يحضر العرض الأول لـ«The Furnace» بمهرجان فينيسيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:56 م
أحمد مالك
أحمد مالك
حسين الجندي
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يسافر الفنان أحمد مالك، إلى إيطاليا لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "The Furnace"، أول أعماله الدولية، والذي ينافس في قسم آفاق ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي من 2 وحتى 12 سبتمبر، ويُعرض الفيلم مرتين يوم الجمعة 4 سبتمبر بحضور أبطال الفيلم، حيث يقام للفيلم حفل جالا، ويمر أبطال الفيلم على السجادة الحمراء.

ويأتي هذا بالتزامن مع اختيار الفنان لبطولة مسلسل "تحقيق" الذي بدأ تصويره قبل أيام، والمقرر عرضه قريبًا على منصة" WATCH iT"، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما تامر مرتضى، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك مع مالك في بطولته كل من النجوم الشباب هدى المفتي، خالد أنور، تارا عماد، فاطمة الناصر، ومي الغيطي.

ويدور فيلم "The Furnace" حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

ويشارك مالك، البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار، الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "The Nightengale"، وتريفور جاميسون، وإريك طومسون، وماهيش جادو، وأسامة سامي، ومن إخراج رودريك ماكاي، وتلقى الفيلم تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي "Screen Australia"، بالاشتراك مع "Screen West وLotterywest" وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.

و مؤخرًا، انضم أحمد مالك، إلى نجوم فيلم كيرة والجن، للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 الأكثر مبيعًا، ومن إنتاج شركة سينرجي في واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، بالإضافة لكونه أحد أهم الأعمال السينمائية المنتظرة على مستوى العالم العربي في 2021.

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