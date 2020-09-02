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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة أمريكية تدعو لإزالة تماثيل كولومبوس ومؤسسى الولايات المتحدة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:18 ص
تمثال كولومبوس
تمثال كولومبوس
وكالات
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اقترحت لجنة استشارية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إزالة عدد من التماثيل والنصب التذكارية بما فيها لمكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس وشخصيات تاريخية أمريكية بارزة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، دعت اللجنة سلطات العاصمة إلى أن تتوجه إلى الحكومة الأمريكية بطلب إزالة أو نقل التماثيل أو إضافة توضيحات بالقرب منها، لـ"عدم انسجامها مع القيم الأخلاقية لمقاطعة كولومبيا" التي تضم العاصمة واشنطن.

ومن بين التماثيل التي تحدثت عنها اللجنة "نصب واشنطن" أحد أشهر معالم العاصمة الأمريكية المكرس للرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن، بالإضافة إلى تماثيل للرحالة كريستوفر كولومبوس الذي اكتشف أمريكا، وتوماس جيفرسون الرئيس الأمريكي الثالث ومؤلف إعلان الاستقلال، والعالم والدبلوماسي بنجامين فرانكلين أحد مؤسسي الولايات المتحدة.

وعزت اللجنة ضرورة إزالة التماثيل لتورط الشخصيات المذكورة في العبودية والعنصرية المنهجية والتعامل القاسي مع الأقليات وقمع حقوق مختلف الفئات من المواطنين، بمن فيهم ذوو الأصول غير الأوروبية والنساء ومثليو الجنس، وانتهاكات حقوق الإنسان.

واقترحت اللجنة تغيير أسماء العديد من المواقع، بما فيها الشوارع والمدارس والحدائق والمتنزهات التي تحمل أسماء تلك الشخصيات.

واللجنة تم تشكيلها في يوليو الماضي بتكليف من عمدة العاصمة الأمريكية على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في حملة "حياة السود مهمة"، التي اندلعت في أعقاب مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة.

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