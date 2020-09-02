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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فيسبوك» و«تويتر» يحجبان صفحات على صلة بروسيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
فيسبوك وتويتر
فيسبوك وتويتر
وكالات
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حجب موقعا "فيسبوك" و"تويتر" للتواصل الاجتماعي وحذفا عددا من الصفحات، قالا إنها على صلة بروسيا وتمارس "نشاطا منسقا غير مصرح له".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أكد "فيسبوك" أنه حذف 15 صفحة على الموقع، قال إنها مرتبطة بـ"وكالة دراسات الإنترنت" التي اتهمتها دول غربية في وقت سابق بـ"نشاط خبيث" ونشر "معلومات مضللة".

وأوضح "فيسبوك" أنه حذف تلك الصفحات بناء على معلومات تلقاها من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.

بدوره، أعلن "تويتر" عن حجب 5 حسابات، قال إنها على صلة بأجهزة حكومية روسية، مضيفا أن الحسابات مرتبطة بمواقع "تنشر مواد ذات طابع سياسي".

وأكد "تويتر" أنه حجب الحسابات بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا.

وكان الموقعان قد حذفا وحجبا في وقت سابق صفحات مرتبطة بروسيا أو يعتقد بأنها على صلة بجهات روسية.

وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سياسات الموقعين، مشيرة إلى أنهما يمارسان "رقابة سياسية".

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