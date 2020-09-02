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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يكشف غموض مقتل شقيقتين فى قنا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
جثة
جثة
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض مقتل شقيقتين مُقيمتين بدائرة مركز قوص بقنا داخل منزلهما، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وكشفت التحريات قيام المتهم _ صياد مقيم بمحافظة أسوان _ بسابقة ارتباطه بعلاقة بإحداهن وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بشخص آخر ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه، ما دفعه لعقد العزم على التخلص منها، وفي سبيل تنفيذ مُخططه توجه بتاريخ الواقعة لمسكنها وعقب قيامها بفتح الباب له قام بتكبيلها وتكميم فمها والتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وذكرت التحريات أنه عند مشاهدة شقيقتها للواقعة وأثناء قتل الصياد لشقيقتها وخشية افتضاح أمره تعدى عليها بذات السلاح محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها واستولى على هاتفها المحمول وهرب وتخلّص من الهاتف والسلاح المستخدم بإلقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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