العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

يشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، غدًا الخميس، حفل تكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، حيث يقام الحفل بفندق الماسة بمدينة نصر بناءًا على توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.ويأتي ذلك فى إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.