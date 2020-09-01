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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف عشرات الجثث لجنود سوريين في مقابر جماعية بالرقة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:33 م
جثث لجنود سوريين
جثث لجنود سوريين
محمد عمر
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اكتشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عشرات الجثث لجنود من الجيش السوري في مقابر جماعية بمحافظة الرقة، قتلهم تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء، أن قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد" اكتشفت مقبرتين جماعيتين لعناصر يعتقد أنهم من الفرقة 17 واللواء 93، في قرية الفرحانية التابعة لناحية عين عيسى شمال الرقة.

وأشار البيان إلى أنه تم استخراج نحو 15 جثة من المقبرة الأولى، بينما بقى رُفات ما يقارب 40 جثة في مقبرة بالقرب من الأولى، حيث تمت تصفيتهم على يد تنظيم داعش في وقت سابق، وفقا لمصادر أهلية في المنطقة.

وسلم مكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية الجثث للجيش السوري، وتم نقلها إلى مشفى حلب العسكري لتسليمها إلى ذويها بعد إجراء الفحوصات والتأكد من هويتها.

وقال المرصد السوري إنه سبق أن رصد اكتشاف مقبرتين جماعيتين في 2018 تحتويان على عشرات الجثث لعناصر من اللواء 93 التابع لقوات الجيش، الذين جرى تصفيتهم على يد داعش في عام 2014.

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