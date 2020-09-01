



ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح في مخالفات البناء؟ طبقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح:



- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.



- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.



- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين وضعها ومنها على سبيل المثال:



- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.



- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كهرباء مياه غاز تليفون انترنت.



- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.



- عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.



- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.





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كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020 طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد أخر فرصة يوم 30 سبتمبر.. معلومات يجب أن يعرفها المخالف عن «قانون التصالح» - تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.



- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.



- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.



تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم الإنشاءات الخرسانية أو المنشآت المعدنية حسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائي للمبنى واساسياته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وصالح للاشغال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المباني وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.



الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم الإنشاءات الخرسانية أو المنشآت المعدنية حسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائي للمبنى واساسياته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وصالح للاشغال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المباني وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

جدل كبير أثير حول قانون التصالح مع المباني المخالفة، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مخالفات البناء وانتقاده لأداء المحافظين السابقين، فلم يفكر أي منهم في إزالة التعديات والبناء المخالف حفاظًا على الدولة المصرية، وتعد آخر مهلة للتصالح مع الدولة في مخالفات البناء 30 سبتمبر، ليتم بعدها إزالة كل المباني المخالفة وتطبيق القانون بحزم شديد مع من رفض التصالح.ويعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التي تشغل المواطنين في ظل اقتراب انتهاء مهلة التصالح، لذا ظلّ السؤال يتردد على ألسنة الكثيرين "ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح؟"، وفقًا للقانون فإن هذه هي المستندات الواجب أن ترفق بطلب التصالح.