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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:39 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
الدستور
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يقدم لكم موقع "الدستور" كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020، حيث أعلنت وزارة الداخلية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020 على مستوى الجمهورية لمنع تكدس المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم أمام الشبابيك في المرور، كما وفرت الوزارة أيضًا خدمة سداد المخالفات المرورية أونلاين وذلك لتسهيل على المواطنين وتوفير مزيد من الوقت والجهد.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020

ويتيح «الدستور» الرابط المباشر لتقديم كافة خدمات نيابات المرور للإستعلام عن المخالفات التي يتجاوزها أصحاب المركبات من سرعة أو الوقوف بطريقة خاطئة في الطرقات أو انتهاء رخصة القيادة وكل عمل خالف به قانون المرور.

  • تسجيل الدخول على رابط موقع بوابة الحكومة المصرية.
  • اختيار من خدمات نيابات المرور المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.
  • تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات "مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات".
  • اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.
  • تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.
  • ادخل رقم اللوحة المرورية.
  • ضغط استعلام المخالفات المرورية.
يذكر أن الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية المصرية، قد وقعت في يناير 2019، بروتوكول مع هيئة البريد والنيابة حول إصدار شهادات المخالفات بكل أنواعها من خلال الموقع الإلكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية، وتنفيذ السداد الإلكتروني أيضًا، بالتعاون مع وزارة المالية في هذا الشأن.

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كما تتيح وزارة الداخلية، أيضًا على موقعها الرسمي الخاص بالاستعلام عن المخالفات المرورية، فيديو يشرح بطريقة مفصلة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة الحكومة المصرية لمن لا يستطيع تنفيذ الخطوات.

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