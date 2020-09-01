سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في البنوك المصرية



تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر إيران التنمية ليسجل للشراء 18.75 وللبيع 19.04، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، كما بلغ سعر اليورو في بنك عودة للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.80.



وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 19.00، كما سجل اليورو أمام الجنيه في بنك اتش اس بي سي للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.99، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.99، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 19.00.



أسعار اليورو اليوم

وفي البنك المركزي المصري ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.85 جنيه وللبيع 19.00، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.97، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.82 وللبيع 18.99، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.99.

