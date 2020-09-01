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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-9-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 1-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، تراجعت أسعار النفط، أمس الإثنين، دافعة خام برنت القياسي العالمي للتراجع من أعلى مستوى في خمسة أشهر، بينما يبقى الطلب العالمي دون مستوياته قبل جائحة «كوفيد-19»، ومع ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتًا، أو 1.2 %، لتبلغ عند التسوية 45.28 دولار للبرميل، كما تراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.8 %، ليسجل عند التسوية 42.61 دولار للبرميل.

وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك عودة وبنك اتش اس بي سي، مقابل ارتفع اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان بنك الكويت الوطني.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في البنوك المصرية


تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر إيران التنمية ليسجل للشراء 18.75 وللبيع 19.04، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، كما بلغ سعر اليورو في بنك عودة للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.80.

وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 19.00، كما سجل اليورو أمام الجنيه في بنك اتش اس بي سي للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.99، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.79 جنيه وللبيع 18.99، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 19.00.

أسعار اليورو اليوم

وفي البنك المركزي المصري ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.85 جنيه وللبيع 19.00، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.97، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.82 وللبيع 18.99، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.99.

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