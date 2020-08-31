حبس 3 متهمين بـ«جريمة الفيرمونت».. و100 ألف جنيه تخلي سبيل 3 آخرين

تفاصيل حبس 3 متهمين فى قضية جريمة الفيرمونت كما أمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.



وأرسلت النيابة العامة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.



وأهابت النيابة العامة بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات فى تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتى ستعلن النيابة العامة نتائجها بعد الانتهاء منها.

كما أمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.وأرسلت النيابة العامة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات. يهمك أيضًا | حبس أحمد الجنزوري وابنة نهى العمروسى فى واقعة الاعتداء على فتاة بفندق فيرمونت تفاصيل هروب 7 متهمين فى قضية الاعتداء على فتاة بفندق نيلي

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».