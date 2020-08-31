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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:33 م
جريمة فيرمونت
جريمة فيرمونت
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أمرت النيابة العامة بحبس أحمد الجنزورى ونازلى مصطفى كريم ابنه الفنانة نهى العمروسى أربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي.

وكانت النيابة أمرت بحبس متهمين في القضية عقب القبض عليهما خلال الأيام القليلة الماضية نفاذًا لقرار النيابة العامة.

واتخذت النيابة إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة في بيان سابق أنها تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي».
وورد إلى النيابة العامة، يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرة سبعة من المتهمين -الصادر أمر من النيابة العامة، بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.

إذ غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩-٧-٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤-٨ -٢٠٢٠م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.

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