رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المؤشرات الأولية.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:32 م
تنسيق الثانوية الأزهرية
تنسيق الثانوية الأزهرية
أميرة العناني
طباعة
يترقب طلاب الأزهر فتح باب تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 للمرحلة الأولى للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد، وذلك بعدما أعلن الأزهر الشريف في وقت سابق عن نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الأول بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، الناجح 77122، الدور الثاني 32969.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%، حيث شهدت نتيجة هذا العام ارتفاع ملحوظ في النسبة العامة عن العام الماضي والتي بلغت نسبة النجاح فيه ٤٩.٩٨% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

ويختلف طبيعة التنسيق في جامعة الأزهر عن التربية والتعليم نظرا لطبيعة كليات الجامعة وفروعها المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، وينقسم التنسيق في جامعة الأزهر عن لثلاث مراحل مختلفة، تكون المرحلة الأولى منها للطلاب الناجحين في الدور الأول، وتكون غير مقيدة بنسبة نجاح معينة بل يحق لكل الطلاب الناجحين التقديم فى التنسيق.

ويعمد الطلاب في هذه المرحلة لتنسيق العام الماضي حيث يقارن الطالب مجموعة الذي حصل عليه بتنسيق القبول للأعوام الماضية وعليه يضع في رغباته الأولى أقرب كلية مقاربة لمجموعة العام الماضي، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق للمرحلة الأولى، ثم تنتظر الجامعة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية، وظهور النتيجة بعدها يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق للمرحلة الثانية دون إعلان النتيجة، ليتم بعدها بفترة قصيرة فتح باب التنسيق للمرة الثالثة والأخيرة ويكون مخصص للمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية وكذلك للطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق، وتعقد إدارة جامعة الأزهر بعدها مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكافة كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد، 2020-2021.

ويشهد تنسيق هذا العام بجامعة الأزهر تطبيق قواعد تقليل الاغتراب، والذي يعمد على تسكين الطلاب في الكليات الأقرب من حيث الموقع الجغرافي، وهذا خلاف للنظام الذي كان معمول به على مدار الأعوام الماضية حيث كان يحق للطلاب الالتحاق بأي كلية تابعة لفروع الجامعة بعد مراعاة اختياره لها في الرغبات والحد الادنى للقبول بهذه الكلية، لكن هذا العام لن يكون محق الطالب الالتحاق بكلية في فرع الجامعة الرئيسي بمدينه نصر طالما يوجد كلية مناظرة لها قريبة من محيطه الجغرافي.

تابع أيضاً:



فعلى سبيل المثال، لن يكون من حق طالب من مدينة أسيوط الالتحاق بكلية التربية بالقاهرة نظرا لوجود كلية التربية بفرع الجامعة في أسيوط، وكذلك الحال لبقية الكليات التي يوجد لها مناظر في فروع الجامعة الموجودة في غالبية مناطق الجمهورية، ويستثنى من هذا القرار الكليات والمعاهد التي ليس لها مناظر في فروع الجامعة، وهى كليات محدودة مثل "كلية الدعوة، والإعلام، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية، والدراسات الإسلامية والعربية، واللغات والترجمة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

يهدد خصوبة الرجل والمرأة.. مخاطر صحية للنوم المفرط

اكتشاف مقبرة قديمة عمرها 650 عامًا شمال الصين

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمي

مقالات الرأي
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة.. ممالك النار.. و«باشا أغا»
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يتفقد معرض «إيقاعات نوبية»

«الرواية العربية وتطورها» في نادي أدب السويس

غدًا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفي والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد