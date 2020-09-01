المؤشرات الأولية.. تنسيق الثانوية الأزهرية 2020
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:32 م
أميرة العنانيطباعة
يترقب طلاب الأزهر فتح باب تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 للمرحلة الأولى للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد، وذلك بعدما أعلن الأزهر الشريف في وقت سابق عن نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الأول بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، الناجح 77122، الدور الثاني 32969.
تنسيق الثانوية الأزهرية 2020
وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%، حيث شهدت نتيجة هذا العام ارتفاع ملحوظ في النسبة العامة عن العام الماضي والتي بلغت نسبة النجاح فيه ٤٩.٩٨% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.
ويختلف طبيعة التنسيق في جامعة الأزهر عن التربية والتعليم نظرا لطبيعة كليات الجامعة وفروعها المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، وينقسم التنسيق في جامعة الأزهر عن لثلاث مراحل مختلفة، تكون المرحلة الأولى منها للطلاب الناجحين في الدور الأول، وتكون غير مقيدة بنسبة نجاح معينة بل يحق لكل الطلاب الناجحين التقديم فى التنسيق.
ويعمد الطلاب في هذه المرحلة لتنسيق العام الماضي حيث يقارن الطالب مجموعة الذي حصل عليه بتنسيق القبول للأعوام الماضية وعليه يضع في رغباته الأولى أقرب كلية مقاربة لمجموعة العام الماضي، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق للمرحلة الأولى، ثم تنتظر الجامعة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية، وظهور النتيجة بعدها يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق للمرحلة الثانية دون إعلان النتيجة، ليتم بعدها بفترة قصيرة فتح باب التنسيق للمرة الثالثة والأخيرة ويكون مخصص للمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية وكذلك للطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق، وتعقد إدارة جامعة الأزهر بعدها مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكافة كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد، 2020-2021.
ويشهد تنسيق هذا العام بجامعة الأزهر تطبيق قواعد تقليل الاغتراب، والذي يعمد على تسكين الطلاب في الكليات الأقرب من حيث الموقع الجغرافي، وهذا خلاف للنظام الذي كان معمول به على مدار الأعوام الماضية حيث كان يحق للطلاب الالتحاق بأي كلية تابعة لفروع الجامعة بعد مراعاة اختياره لها في الرغبات والحد الادنى للقبول بهذه الكلية، لكن هذا العام لن يكون محق الطالب الالتحاق بكلية في فرع الجامعة الرئيسي بمدينه نصر طالما يوجد كلية مناظرة لها قريبة من محيطه الجغرافي.
ويختلف طبيعة التنسيق في جامعة الأزهر عن التربية والتعليم نظرا لطبيعة كليات الجامعة وفروعها المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، وينقسم التنسيق في جامعة الأزهر عن لثلاث مراحل مختلفة، تكون المرحلة الأولى منها للطلاب الناجحين في الدور الأول، وتكون غير مقيدة بنسبة نجاح معينة بل يحق لكل الطلاب الناجحين التقديم فى التنسيق.
ويعمد الطلاب في هذه المرحلة لتنسيق العام الماضي حيث يقارن الطالب مجموعة الذي حصل عليه بتنسيق القبول للأعوام الماضية وعليه يضع في رغباته الأولى أقرب كلية مقاربة لمجموعة العام الماضي، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق للمرحلة الأولى، ثم تنتظر الجامعة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية، وظهور النتيجة بعدها يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق للمرحلة الثانية دون إعلان النتيجة، ليتم بعدها بفترة قصيرة فتح باب التنسيق للمرة الثالثة والأخيرة ويكون مخصص للمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية وكذلك للطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بعدها يتم إغلاق باب التنسيق، وتعقد إدارة جامعة الأزهر بعدها مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكافة كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد، 2020-2021.
ويشهد تنسيق هذا العام بجامعة الأزهر تطبيق قواعد تقليل الاغتراب، والذي يعمد على تسكين الطلاب في الكليات الأقرب من حيث الموقع الجغرافي، وهذا خلاف للنظام الذي كان معمول به على مدار الأعوام الماضية حيث كان يحق للطلاب الالتحاق بأي كلية تابعة لفروع الجامعة بعد مراعاة اختياره لها في الرغبات والحد الادنى للقبول بهذه الكلية، لكن هذا العام لن يكون محق الطالب الالتحاق بكلية في فرع الجامعة الرئيسي بمدينه نصر طالما يوجد كلية مناظرة لها قريبة من محيطه الجغرافي.
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فعلى سبيل المثال، لن يكون من حق طالب من مدينة أسيوط الالتحاق بكلية التربية بالقاهرة نظرا لوجود كلية التربية بفرع الجامعة في أسيوط، وكذلك الحال لبقية الكليات التي يوجد لها مناظر في فروع الجامعة الموجودة في غالبية مناطق الجمهورية، ويستثنى من هذا القرار الكليات والمعاهد التي ليس لها مناظر في فروع الجامعة، وهى كليات محدودة مثل "كلية الدعوة، والإعلام، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية، والدراسات الإسلامية والعربية، واللغات والترجمة".