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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف كمامة إجباريا على كل بطاقة تموينية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:52 م
كمامة
كمامة
نرمين محمود الدهان
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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف كمامة واحدة فقط إجباريًا شهريًا على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارًا من اليوم 1-9-2020.

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد19»، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتهيب الوزارة ببدالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي» سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة المصرية) لاستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.

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