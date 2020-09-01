«سول» تسعى لزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 5.5% عام 2021

طالبت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، زيادة ميزانية الدفاع خلال العام المقبل بنسبة 5.5% عن العام الجاري، بهدف تعزيز قدرات الدفاع عن النفس وسط شكوك أمنية متزايدة، فضلا عن التحديات غير التقليدية مثل فيروس كورونا والإرهاب.وذكرت الحكومة؛ وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن ميزانية الدفاع للعام الجاري هي 50.2 تريليون وون، وتطالب أن تصل إلى 52.92 تريليون وون أي 44.79 مليار دولار للعام القادم.ومن المتوقع عرض الاقتراع على البرلمان الوطني، يوم الخميس المقبل، للموافقة عليه، وفي حال إتمام الموافقة عليها، فإن ميزانية الدفاع للبلاد تتعدى حاجز الـ50 تريليون وون للعام الثاني على التوالي.يذكر أن ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية ظلت في ارتفاع مستمر من 20.8 تريليون وون في عام 2005 إلى 31.4 تريليون وون في عام 2011، وإلى 40.3 تريليون وون في عام 2017.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة عالميا بإنفاقها الدفاعي لعام 2019، ليصل إلى 43.9 مليار دولار.