مالك مخزن يتاجر في 20 طن أسمدة مجهولة في قنا

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك مخزن بدون ترخيص للأسمدة الزراعية المجهولة المصدر بمركز شرطة دشنا.تم ضبط 20 طن أسمدة زراعية معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الضرر البالغ على الثروة الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.