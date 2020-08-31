ضبط بلازما فاسدة وأجهزة نقل دم بحوزة تاجر سوق سوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع بنك الدم بالغربية، من ضبط كميات من البلازما غير صالحة للاستخدام وعدد من أجهزة نقل الدم.وقاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة تموين الغربية ومدير عام الرقابة التموينية، مجدي عوض، الحملة والتى أسفرت عن ضبط تاجر بالسوق السوداء، يحترف الاتجار في بلازما أكياس الدم المحظور بيعها وتداولها خارج بنوك الدم المعتمده رسميا من وزارة الصحة، حيث أجريت عملية شراء وأسفر من خلالها عن ضبط وتحريز كمية من أكياس البلازما غير الصالحة للاستهلاك وكميات من أجهزة نقل الدم.وحرر محضر بالواقعة رقم 20873 لسنة 2020 جنح قسم أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.