الإسماعيلي يكشف تفاصيل جديدة في واقعة طرد حسني عبدربه من الاستاد

قالت مصادر بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إن ما قاله حسني عبدربه قائد الفريق ومنتخب مصر السابق، من منعه حضور مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في ختام منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز، وإخراجه من المدرجات، غير صحيح.وأكدت المصادر، أن مجلس الإدارة لم يصدر أي قرار بشأن منع دخول حسني عبدربه النادي، مضيفًا أن المقصورة لم يتواجد بها أعضاء رئيس النادي المهندس إبراهيم عثمان أو أعضاء مجلس الإدارة، خلال مباراة اليوم، موضحًا أن أي لاعب سابق يريد حضور أي مباراة للفريق يقدم طلب للعلاقات العامة، والتي تقوم بدورها بإنهاء كافة الإجراءات لوضع اسمه في كشف حضور المباراة.وأشارت المصادر إلى أن حسني عبدربه لم يطلب حضور المباراة، لذلك اسمه لم يتواجد في كشوف الحضور، موضحة أن الشرطة تتولى تأمين المباراة ويدخل الحضور بناءً على الكشف المتواجد معه، منوهة بأننا لم نعلم أن عبدربه تواجد في الاستاد ومنع من حضور المباراة، سوى من السوشيال ميديا.وأوضحت المصادر أن عبدربه إذا طلب حضور المباراة سنضع اسمه في الكشوف، ولن تمنعه الشرطة من الحضور.كان حسني عبدربه قال إنه جاء لمشاهدة المباراة ومؤازرة الفريق، إلا أنه تفاجأ بمنعه من دخول الاستاد، متابعًا: "العمال قالت إن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، هددنا وقالنا لو حسني دخل همشيكوا من النادي، وتعهد حسني عبدربه، لهم ببقائهم في النادي، وفي حالة رحيلهم عن النادي سيعملون معه، ودخل قائد الدراويش السابق الاستاد، وتوجه للمقصورة الرئيسية إلا أنه مُنع من دخولها، واتجه لمدرجات الدرجة الثالثة، وتفاجأ بقوات الأمن تطالبه بمغادرة الملعب، وغادر الملعب".وقال: "أنا جيت النهاردة عشان أساند الفريق، لأن الفريق محتاج كل لاعبيه القدامى لمساندته لسوء نتائجه خلال هذا الموسم"، مستنكرًا تصرفات رئيس النادي، لمنعه نجوم الدراويش القدامى.وأكد عبدربه، أنه مع النادي الإسماعيلي، ولن يستغنى عنه، مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم عثمان، لن يستمر في إدارة الفريق، والإسماعيلي سيعود لمكانته الطبيعية بفضل لاعبيه.