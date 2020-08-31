سعر نظارة ياسمين صبري الشمسية

أثارت النجمة ياسمين صبري الجدل الفترة الأخيرة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح سعر سيارتها الجديدة ماركة "الرولز رويس"، التي تلقتها كهدية من زوجها رجل الأعمال المصري، أحمد أبوهشيمة، وتم انتشار صورها بين رواد "السوشيال ميديا" بصورة كبيرة.وظهرت في صورتها الأخيرة أثناء قيادتها السيارة مرتدية قميص جينز، ونظارة شمسية سوداء أنيقة بإطار ذهبي من علامة لويس فيتنون الشهيرة.واختلف سعر النظارة من موقع لآخر، بلغ سعرها على موقع التسوق الشهير «shop fashionova» 41.99 دولار أي ما يعادل 881 جنيهًا مصريًا.وفي الموقع الأصلي لعلامة لويس فيتنون تبلغ سعرها 4300.00 ريال برازيلي، أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري تقريبًا.كما تباع بـ3 آلاف و600 درهم إماراتي، أي 15 ألفا وخمسمائة واثنان وخمسون جنيه مصري، وبنحو 16 ألف جنيه بلونها الفضي.وتعيش الفنانة المصرية ياسمين صبري حالة من التألق، سواء على المستوى الفني أو الاجتماعي، فهي تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أبريل الماضي، وشاركت في شهر رمضان الماضي ببطولة مسلسل "فرصة تانية" مع مجموعة كبيرة من النجوم.