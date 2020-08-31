ثبات إيرادات «الغسالة» وارتفاع «توأم روحي»

استمر النجم حسن الرداد في حصده لإيرادات شباك التذاكر المصري من خلال فيلمه الجديد «توأم روحي» مع عدد من الفنانين منهم أمينة خليل وعائشة بن أحمد، ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم إلى 4 ملايين جنيه و450 ألف جنيه خلال فترة عرضه بالسينمات بعد أن حقق أمس الأحد 300 ألف جنيهوالفيلم الجديد "توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.وبعد أن حقق فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وهنا الزاهد طوال الأسابيع الماضية إيرادات كبيرة بدأت تتراجع مؤخرا؛ بعد أن وصلت أمس 105 آلاف جنيه فقط؛ لتصل كل إيراداته منذ عرضه إلى 12 مليون جنيه منذ انطلاقه بعيد الأضحى المبارك."الغسالة" ينتمي لأفلام الفانتازيا الكوميدية وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.