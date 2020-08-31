مقتل 3 جنود باكستانيين على يد الإرهاب

ذكرت تقارير إخبارية أن ثلاثة جنود بالجيش الباكستاني قتلوا بعد أن أطلق ارهابيون مسلحون النار على قوات الأمن خلال عملية بحث في منطقة وزيرستان الجنوبية.وقال بيان صادر عن العلاقات العامة للجيش الباكستاني إن "الإرهابيين شنوا هجوما على قوات الأمن التي حاصرت موقعا خلال عملية بحث في وزيرستان الجنوبية".وذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون الباكستانية" أن أربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح خلال الحادث، وفقا لبيان الجيش الباكستاني.ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها على الرغم من إلقاء اللوم على طالبان الباكستانية في أعمال العنف السابقة في المنطقة.