«أمن المنافذ» يحبط تهريب 6 عمليات تهريب بضائع أجنبية وآثار

تمكنت قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات، من إحباط تنفيذ 5 عمليات تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، وريموت كنترول بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 400 ألف جنيه.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية تم ضبط طائرة لاسلكية "درون" مزودة بجهاز تحكم عن بعد بمشتملاتها.وتم ضبط 35 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي سلاح أبيض.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 941 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، كما تم تنفيذ الأحكام، حيث تم تنفيذ 208 أحكام قضائية متنوعة.وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط عدد قضية "تزوير إقامة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.