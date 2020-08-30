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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«عبد الشافي» محارب جديد للفساد يترأس الرقابة الإدارية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:49 ص
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي
حسام محفوظ
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس قرارًا بتولى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي، منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفا للواء شريف سيف الدين، لينضم إلى كتيبة محاربي الفساد

واللواء حسن عبد الشافي، من مواليد 1963، وخريج يوليو 1986، في الكلية الفنية العسكرية دفعة 23، وتخرج في سلاح المهندسين العسكريين، وشغل منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من مارس 2019.

و حصل اللواء أركان حرب حسن عبد الشافى، على دورة الأزمات والتفاوض، ودورة أركان حرب عام بكلية القادة والأركان، ودورة الإعداد المبكر للقادة بكلية الدفاع الوطني، ودورة التسليح بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك زمالة كلية الحرب العليا.

كما حصل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد على دورة كبار القادة، والدورات التدريبية في العديد من المجالات، وهو حاصل على بكالريوس هندسة إنشائية من الكلية الفنية العسكرية، واستشارى الهندسة الإنشائية في تصميم هندسة الطرق، بكالوريوس العلوم العسكرية.

وتدرج اللواء "عبد الشافي" في جميع الوظائف القيادية بوحدات إدارة المهندسين العسكريين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتولى منصب رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين ومنصب مدير الإدارة، وشارك في جميع الإنجازات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقت خدمته.

و حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 2007، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى 2012، ونوط الخدمة الممتازة 2016، وميدالية 25 يناير و30 يونيو، وميدالية اليوبيل الفضي للهيئة الهندسية.

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