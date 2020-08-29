حسن الرداد والسبكي في الإسكندرية للترويج لـ«توأم روحي»

وصل المنتج أحمد السبكي والنجم حسن الرداد إلى محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لحضور عرض فيلم "توأم روحي" داخل سينمات مول سان ستيفانو مع الجمهور من أجل الترويج للفيلم الذي تم عرضه منذ أيام قليلة وحقق نجاحا كبيرا في فترة قصيرة.الفيلم من تأليف أماني التونسي، وتشارك في بطولته كل من عائشة بن أحمد وأمينة خليل وآخرون، وهو أحد الأفلام الجديدة التي تجدد التعاون بين الفنان حسن الرداد والمنتح أحمد السبكي، بينما يعد التعاون الأول بين السبكي وعائشة بن أحمد.وكان قد قام بطل العمل حسن الرداد بعمل جولة للفيلم داخل سينمات القاهرة، وبالتحديد في مول مصر وكايرو فيستيفال وعدد آخر من السينمات، والعمل من إخراج عثمان أبولبن.