مقتل قيادي بقسد في إطلاق نار لمجهولين بدير الزور الشرقي

لقي قيادي في قوات سوريا الديمقراطية قسد، اليوم السبت، مصرعه على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار عليه في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي.وأفادت مصادر محلية، بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على أحد قياديي قسد في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مصرعه، وفقا لوكالة سانا السورية.يذكر أن ريف دير الزور يشهد مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد القوات الأمريكية والقوات الموالية لها التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.