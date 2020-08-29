رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل قيادي بقسد في إطلاق نار لمجهولين بدير الزور الشرقي

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:50 م
إطلاق نار
إطلاق نار
مروة عنبر
طباعة
لقي قيادي في قوات سوريا الديمقراطية قسد، اليوم السبت، مصرعه على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار عليه في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على أحد قياديي قسد في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مصرعه، وفقا لوكالة سانا السورية.

يذكر أن ريف دير الزور يشهد مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد القوات الأمريكية والقوات الموالية لها التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

السيسي يستنكر «أتربة» على لوحات قطاع البترول: «ده انعكاس دولة.. ميصحش»

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

خزعل الماجدي يكشف سر تشويه «الحضارة البابلية»

«إنسان ضل الطريق» يضع روشتة لمشاكل الشباب بـ 18 قصة حقيقية

فضح الصهاينة.. ناجي العلي عبر عن معاناة الفلسطينين برسوماته