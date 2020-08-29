خطبة الجمعة القادمة بعنوان «الإيمان والعلم»

صرح الدكتور حمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن خطبة الجمعة القادمة يوم ٤ ٩ ٢٠٢٠م ستكون بعنوان: الإيمان والعلم، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا، فالإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد.وأوضح "جمعة"، في بيان له، أن الخطبة ستكون أيضًا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة ٢٨ ٨ ٢٠٢٠ م، سائلا الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.