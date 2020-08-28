سفير نيوزيلندا: «اشتريت 50 كيلو مانجو عويس وسكري.. وبحب المحشي»

تحدث سفير نيوزيلندا بالقاهرة جيرج لويس، لبرنامج "مساء دي إم سي" عن عشقه لفاكهة "المانجو" والآثار المصرية، ومدى انبهاره بهذه الحضارة.وقال "لويس"، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إنني ذهبت إلى مدينة الإسماعيلية واشتريت 50 كيلو من المانجو، مضيفًا: "المانجو العويس والسكري من الأنواع المفضلة لدي من فاكهة المانجو".ولفت "سفير نيوزيلندا بالقاهرة"، إلى أنه قام بنشر تجربته في مصر عبر تويتر، وأوضح ما تتمتع به مصر من جمال في كل شيء.وأكمل "السفير النيوزيلندي": "الكشري والملوخية والمحشي من المأكولات التي أفضلها في مصر وأحب مذاقها".وعن جائحة كورونا علّق جيرج لويس قائلًا: "مصر قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية الإيجابية والناجحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على عكس دول أخرى فشلت في السيطرة على هذا الفيروس رغم تقدمها".