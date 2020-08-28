سارة الجوهري تعيد إحياء روح قصر البارون بصوتها (صور)

أعادت الفنانة سارة الجوهري روح البارون إمبان للحياة بصوتها، عبر دبلجتها فيلمين وثائقيين يتم عرضهما داخل قصر البارون منذ افتتاحه.ووضعت الجوهري صوتها على مشروع فيلم وثائقي يجسد تاريخ قصر البارون منذ نشأته وحتى إعادة ترميمه من جديد وافتتاحه أمام الزوار منذ نهاية يونيو الماضي، بجانب فيلم آخر يحكي قصة الترام التاريخي الذي يزين باحة القصر من الخارج وتفاصيل عن إدخال البارون للترام إلى مصر لأول مرة في هليوبوليس.وعبرت سارة عن فخرها وسعادتها لاختيارها لتكون "الفويس أوفر" وتضع التعليق الصوتي للأفلام الوثائقية التي يتم عرضها داخل القصر باللغة العربية، وتحكي بالتفاصيل كواليس عن حياة البارون وتاريخ القصر الأثري، وبدأ عرض الأفلام الأربعة داخل ساحة القصر منذ افتتاحه رسميا ومستمر حاليا بشكل يومي بفتح بابه أمام السياح والزوار، موضحة أنها تعاونت في تقديم هذه الأفلام مع شركة يوتوبيا المتخصصة في الأفلام الوثائقية وتم اختيارها من قبل وزارة السياحة والآثار لتقدم سلسلة أفلام توثيقية عن القصر.