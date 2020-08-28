أستاذ جراحة: كورونا تسبب في زيادة أعداد المصابين بجلطات المخ

قال الدكتور محمد عواض، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن انتشار فيروس كورونا تسبب في زيادة أعداد المصابين بجلطات المخ.وأضاف عواض، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، مساء اليوم الجمعة، أن التغيير في درجة الوعي أو التلعثم في الكلام من المؤشرات الدالة على احتمال وجود مشكلة في المخ.