غدًا.. بدء عرض حكاية «أمل حياتي» من مسلسل «إلا أنا» على DMC

تبدأ مجموعة قنوات DMC، غدا السبت، عرض حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.وتستكمل هذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل إلا أنا والذي عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحا كبيرا هما "بنات موسى" و"سنين وعدت".كما بدأ تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، وجاري تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.