ضبط مصنع كمامات غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط 850،000 كمامة قماش تحت التصنيع- 3 أطنان قماش- 352 كيلوجرام "أستيك، دعامات بلاستيك"- 10500 عبوة وكرتونة تعبئة- 4 ماكينات تصنيع- 10 مكابس- 4 "ميزان، كمبروسر"، داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "دون ترخيص"، كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا.حيث تم ضبط المدير المسئول عن المصنع لإدارته المصنع المشار إليه دون ترخيص، وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".. واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.